La Maddalena, bambino cade tra gli scogli, trasportato in ospedale

L’incidente è avvenuto intorno alle 18.

E’ stato necessario l’intervento dell’elisoccorso a La Maddalena, in zona di Punta Tegge. Un bambino passeggiando con la famiglia, sabato sera, si è ferito a una gamba e poi è scivolato tra le rocce.

La zona era difficile per arrivare con i mezzi del 118, quindi è stato chiamato l’elisoccorso, nonostante il forte vento. Il bambino è stato portato all’ospedale per gli accertamenti. Ha riportato una frattura alla gamba ma le sue condizioni non sono gravi.

