Perdono Arzachena Calcio e Olbia Calcio in Lega Pro, pareggia il Budoni in Serie D.

LEGA PRO – GIRONE A

In coda perdono anche Gozzano, Pistoiese, Cuneo e Albissola, e con le nuove penalizzazioni comminate in settimana a Lucchese e Cuneo, la salvezza, avendo una partita in meno da disputare, è ancora più vicina.



ROBUR SIENA 1 – 0 OLBIA

L’Olbia perde in trasferta contro la Robur Siena, attualmente quinta a pari merito con la Carrarese. Il gol degli ospiti è stato siglato da Cesarin al 43′ del secondo tempo. “È stata una partita molto equilibrata afferma mister Filippi – , sulla falsariga di quella giocata un mese e mezzo fa in Sardegna. Si percepiva che si sarebbe potuta risolvere solo con un episodio e così, alla fine, è stato Penso che i ragazzi abbiano interpretato la gara nel modo giusto. Nel primo tempo avremmo potuto guadagnare qualcosa se fossimo stati un po’ più aggressivi, mentre nella ripresa siamo andati meglio con il lavoro degli attaccanti. Questa partita viveva di un equilibrio regnante, spezzato soltanto da una situazione di gioco su palla inattiva. È un’annata in cui paghiamo cari gli episodi a favore degli avversari”





ARZACHENA 0 – 1 PIACENZA

L’Arzachena interrompe il filotto di vittorie perdendo in casa contro la seconda in classifica. Il gol degli ospiti è arrivato con Ferrari su rigole al 73′ minuto. “Abbiamo giocato una buona gara e perso su un calcio di rigore molto dubbio”, questa è la disamina di miste Giorico. “L’arbitro ha ammonito un giocatore distante 10 metri, probabilmente ha visto male, il rigore è regalato – prosegue il tecnico -. Avremmo meritato un punto, contro una squadra di valore”.

SERIE D

BUDONI 0 – 0 ANAGNI

Pareggio in casa per il Budoni, che conferma la tredicesima posizione in classifica con 38 punti. A 4 giornate dalla classifica non c’è ancora la matematica salvezza.

ECCELLENZA

PORTO ROTONDO 1 – 2 ATLETICO URI, MURAVERA 6 – 0 SAN TEODORO

Atto conclusivo del campionato. Con la sconfitta casalinga di oggi e la contemporanea vittoria del Tonara fuori casa, il Porto Rotondo rimane a quota 31 punti insieme allo Stintino, con cui giocherà lo spareggio per evitare la retrocessione diretta, in campo neutro. La vincente tra Stintino e Porto Rotondo dovrà poi affrontare ai play out i Tonara.

PROMOZIONE – GIRONE B

ILVAMADDALENA 1903 4 – 2 BONORVA, POSADA 4 – 2 CALANGIANUS, OSCHIRESE 2 – 1 LI PUNTI CALCIO 1976. Mancano ormai solo due turni alla fine del campionato, con le posizioni in classifica che ormai si delineano. Con la vittoria di oggi l’Oschirese conferma l’undicesima posizione in classifica ed è praticamente salva. L’Ilvamaddalena batte e scavalca in classifica il Bonorva, conquistando la sesta posizione in classifica. Il Calangianus, perdendo in trasferta, conferma ugualmente la quinta posizione in classifica, coi maddalenini che ormai soffiano sul collo.

