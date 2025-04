A La Maddalena polemiche sule bandiere a lutto per Papa Francesco

Polemiche a La Maddalena per le bandiere a mezz’asta in Municipio in segno di lutto per la morte di Papa Francesco. Secondo alcuni, infatti, questa disposizione sarebbe stata disattesa: il Comune di La Maddalena non avrebbe esposto le bandiere a mezz’asta in segno di lutto. A ben vedere, le cose non sono andate in questo modo, così come ampiamente illustrato dal sindaco, Fabio Lai.

Le aste di sostegno del tricolore sono troppo corte per poter consentire la posizione a mezz’asta delle bandiere senza che queste toccassero inevitabilmente terra.

In questa situazione l’esposizione delle bandiere sarebbe risultata poco rispettosa e, per certi versi, offensiva sia nei confronti del tricolore stesso che del significato che avrebbe dovuto rappresentare.

Per ovviare a questo inconveniente si è ricorso ad una soluzione alternativa che, anche se poco ortodossa dal punto di vista del cerimoniale istituzionale, ha in maniera equipollente soddisfatto lo scopo, ovvero, rappresentare il segno del lutto.

Il nastro nero

Infatti, le bandiere sono state avvolte con un nastro nero che rappresenta appunto il lutto. La ricerca di questi nastri, nonché la nuova soluzione al problema, avrebbero comportato un piccolo ritardo per quanto riguarda l’esposizione delle bandiere a mezz’asta che è comunque avvenuta in tempi ragionevoli.

Purtroppo, la noia dettata dall’isolamento a volte gioca brutti scherzi e stimola chi non ha meglio da fare a dedicarsi all’arte del pettegolezzo e della critica distruttiva. Succede così che alcuni, forse anche per il mero gusto di apparire, strumentalizzano notizie su accadimenti meritevoli di una più attenta valutazione prima di essere divulgati. Azioni, queste, deleterie per tutta la comunità isolana e, in particolare, per chi riveste ruoli istituzionali, ledendone gravemente il prestigio e l’impegno.

Nessuna omissione quindi, ma solo sterile polemica che non ha minimamente scalfito quel senso di solidarietà e compartecipazione al dolore che ha sempre contraddistinto la comunità maddalenina la quale, la storia docet, non è mai venuta meno al proprio senso del dovere.

