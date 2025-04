Monumenti Aperti ad Arzachena: ecco il programma

Il programma di Monumenti Aperti ad Arzachena.

Arzachena entra nel circuito nazionale di Monumenti Aperti, con la sua storia e i suoi tesori. Il primo fine settimana di maggio, sabato 3 e domenica 4, l’appuntamento che promuove un viaggio tra cultura, natura e memoria.

Il programma ideato dal Comune punta a riscoprire il centro storico grazie a eventi gratuiti e accessibili, accompagnati da studenti e volontari. Le giornate si svolgeranno tra la suggestiva roccia del Fungo, simbolo identitario del paese, il Museo Civico Michele Ruzittu, scrigno della storia locale, e un trekking urbano tra le vie più significative della città.

Il programma.

Trekking urbano con l’associazione culturale La Scatola del Tempo. Sabato 3 e domenica 4 maggio, dalle 10:00 alle 11:30, con partenza dalla chiesetta di San Pietro. Si consigliano scarpe comode. Visita alla roccia monumentale Il Fungo, accompagnata dai ragazzi delle scuole superiori di Arzachena e dai volontari dello Spazio adolescenti “Come me nessuno mai”. Sabato 3 e domenica 4 maggio, dalle 11:30 alle 12:30, con partenza da piazza Risorgimento. Anche in questo caso, sono consigliate scarpe comode.

Visita al Museo Civico Michele Ruzittu, guidata dagli studenti e dai volontari dello Spazio adolescenti, per scoprire un allestimento originale, chiaro e accessibile, che racconta la storia più antica del territorio. Sabato 3 e domenica 4 maggio, dalle 17:00 alle 19:00, con ritrovo presso il museo in via Mozart.

