“Be in the move”, arte e storia per una settimana a La Maddalena

A La Maddalena dall’8 luglio il festival “Be in the move”

“Be in the move“, paesaggio, storia, cultura e spettacoli dal vivo si incontrano ancora una volta nello scenario mozzafiato dell’isola di La Maddalena. Da lunedì 8 luglio a sabato 13 per la sesta edizione del festival promosso dalla Fondazione Memoriale “Giuseppe Garibaldi” e organizzato dalle compagnie attive tra Italia e Francia Genti Arrubia Teatro e Mangano-Massip. Un coloratissimo evento di danza, teatro, arti performative e azioni site-specific che estate dopo estate richiama spettatori e turisti di tutte le età.

Per un’intera settimana Be in The Move animerà strade e piazze del pittoresco centro storico di La Maddalena e scenari naturali con un ricco calendario di eventi completamente gratuiti con la presenza di artisti internazionali. Tra le novità di quest’anno, una serata cinematografica e una di mimo burlesco dedicata a un pubblico di tutte le età e in particolare alla famiglie.

Il programma completo di “Be in the move”

Be in The Move prende il via lunedì 8 luglio (21:45, ex Magazzini Ilva), con la prima visione alla Maddalena del film “La Lupa” dei registi Michele Salimbeni e Manon Decor. Il film, rivisitazione dell’omonimo racconto di Verga, regala uno sguardo sulla Sardegna di ieri con la sensibilità di oggi, è prodotto dall’œil Nu production, un collettivo di produzione cinematografica franco-sardo che lavora fra Parigi e Olbia, città, quest’ultima, nei cui dintorni la pellicola è stata girata, e ha ricevuto recensioni positive dalla critica per la potenza evocativa della fotografia in bianco e nero e per il sonoro in cui trovano posto solo i suoni della natura e del paesaggio.

Tra Corsica e Sardegna

La mattina di mercoledì 10 luglio sarà animata da una serie di incursioni teatrali nel Mercato Municipale, nel quartiere Moneta (dalle 10:30), mentre di pomeriggio (18:45) le compagnie Genti Arrubia e Mangano Massip condurranno gli spettatori nella passeggiata-spettacolo “Il senso dell’effimero”, guidandoli alla scoperta della suggestiva Villa Weber, costruita alla fine dell’Ottocento dal ricco commerciante inglese James Phillipps Webber. La passeggiata è un’esperienza multisensoriale adatta ad adulti e bambini, con musica, danza, teatro e installazioni di argilla. Con Pierre-Yves Massip, Barbara Mangano, Marianna Cifarelli, Sara Mangano e il compositore e polistrumentista Arnaud Delannoy.

La “Caravane Douce”, una festosa e poetica carovana itinerante ispirata ai carnevali e alle tradizioni popolari, ideta da Pierre-Yves Massip e realizzata insieme ai partecipanti ai laboratori “Cantieri di ricerca”, invaderà il centro storico, via Garibaldi e piazza del Comune con dispositivi poetici che combinano arti visive, teatro e coreografia, giovedì 11 luglio alle 21. A seguire, Alessandra Fumai e Alessandro Sanzone interpretano lo spettacolo di danza e teatro di figura “Chimere”. Ispirato al famoso romanzo di Sebastiano Vassalli “La chimera”, lo spettacolo è una riflessione agrodolce, un canto di carta e pelle sulla diversità e sulla figura della donna-strega.

Il giorno dei mimi

La serata di venerdì 12 luglio sarà dedicata al mimo burlesco, con i “Cantieri di ricerca artistica”, gratuiti e aperti a tutti (h.21, piazza Garibaldi), e a seguire il corto teatrale “Pas de porte” della giovane compagnia francese A’stravaganza (h.21.45) . E poi, con lo spettacolo Le Voisin, alla Maddalena arriva uno dei più apprezzati mimi della giovane scena francese e internazionale, Benoît Turjman, che il pubblico conosce anche per essere stato la controfigura di Rowan Atkinson in “Le vacanze di Mr Bean” e la sua apparizione nella serie Netflix “Emily in Paris”.

L’ultima giornata del festival, sabato 13 luglio, si chiude (h. 21:45, Piazza Garibaldi) con lo spettacolo di danza e teatro gestuale “Les Aimants” della compagnia Mangano-Massip, con Sara Mangano e Pierre-Yves Massip, presentato in festival e teatri prestigiosi in giro per il mondo e vincitore del premio di interpretazione al BE festival (Birmingham, Inghilterra) nel 2011 e il premio di interpretazione al Roma Fringe festival nel 2015.

