Simona Wu e Giorgia Pintus conquistano due borse di studio a La Maddalena

Due studentesse premiate a La Maddalena con le borse di studio intitolate all’ex preside Tonina Cherchi. Si è svolta nella giornata di lunedì 30 settembre la cerimonia di consegna delle borse di studio

intitolate all’ex insegnante delle scuole elementari e stimata dirigente delle scuole medie di La Maddalena. Il premio, riservato agli studenti dell’indirizzo liceale delle Scienze Umane dell’Istituto Superiore Garibaldi, è stato assegnato alle alunne Simona Wu e Giorgia Pintus. Che hanno superato in maniera brillante l’Esame di Stato nel corso dell’anno scolastico 2023/2024.

“L’assegno, di valore pari a 2.500 euro, è stato consegnato nelle mani dei genitori delle alunne, purtroppo assenti all’appuntamento a causa degli impegni universitari – si legge in una nota -. Hanno inoltre preso parte alla cerimonia, ospitata nel Salone consiliare del Comune di La Maddalena, il sindaco Fabio Lai, l’assessora all’Istruzione Stefania Terrazzoni, il dirigente scolastico prof. Stefano Satta, la prof.ssa Daniela Donatini e Pasqualino Cherchi, fratello della compianta Tonina. Da parte loro sono stati rivolti alle vincitrici i più vivi complimenti per il risultato raggiunto e i migliori auguri per un proficuo proseguimento degli studi e per i progetti di vita futura”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui