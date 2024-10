Mirtina vola in Corsica, a Bonifacio il gelato e il sorbetto

Il gelato e il sorbetto al gusto Mirtina di scena in Corsica

Il prossimo 6 Ottobre Mirtina accompagnerà i Navigantes nel viaggio in Corsica organizzato dalla Fondazione Maria Carta. Durante tutta la giornata del prossimo 6 ottobre, sarà possibile incontrare Mirtina a Bonifacio. Un viaggio all’insegna della tradizione durante il quale farà capolino anche l’innovazione di Mirtina. Mirtina ha iniziato la sua corsa sul mercato regionale solo un anno fa e i primi risultati cominciano a regalare sorrisi. Mirtina nel corso degli ultimi mesi ha partecipato a fiere e incontri con il pubblico, da Monti a Calangianus, da Porto Cervo a Telti, da San Teodoro a Bonifacio.

Il gelato al gusto Mirtina

Quest’estate Mirtina ha incontrato Oriolos. E’ nato così il gelato al gusto di Mirtina. Oriolos è una gelateria artigianale di Perfugas (SS), Dario Sini è il maestro gelataio che ha creato il gelato al sapore di Mirtina. Un gusto nuovo, originale, a base di pochi ma essenziali elementi naturali, senza nessun colorante aggiunto. Il gelato è stato presentato a Telti, durante la 29° sagra del Mirto. Il carretto dei Gelati, per molti ricordo di un’infanzia che fu, ha conquistato grandi e piccini. Dario, come Marilena e Paola, ama sperimentare e dopo il successo del neonato gelato decide di creare anche il Sorbetto al gusto Mirtina.

“Sono particolarmente felice per i nuovi nati, la famiglia di Mirtina si allarga, con grande soddisfazione di tutte le parti coinvolte, spero di poter annunciare a breve nuovi incontri professionali, determinanti per la nascita di altri prodotto innovativi”, dice Marilena Suelzu. Le fa eco Paola Spanu: “Mirtina ci sta permettendo di partecipare a numerosi incontri pubblici, durante i quali i visitatori si lasciano accompagnare verso esperienze gustose e originali “. La collaborazione con Isaac Malesa gestore della Seagull Tavern di Telti, ha permesso la nascita di nuovi e originali Cocktails, presenti nel suo ricercato menù, intriganti anche nel nome: Gin Mirtizz, Moskov Mirt.

Cosa è Mirtina?

Mirtina è uno sciroppo dall’aroma riconoscibile, fruttato. Deriva dal mirto, pianta storicamente utilizzata anche come “guaritore dell’anima” grazie alla fragranza dei suoi frutti, dona positività, energia e ricorda l’inconfondibile profumo del mare ma anche quello della collina. Mirtina fa pensare subito alla Sardegna.

Un prodotto innovativo, unico nel suo genere per il quale il mercato ha dimostrato fin da subito una grande curiosità.

La storia di una nuova impresa

La storia di Mirtina e delle due donne imprenditrici (Marilena Suelzu e Paola Spanu) che hanno voluto scommettere sul gusto nuovo, inizia per caso, quando Gaetano D’Ambrosio ipotizza uno speciale trattamento del mirto, capace di donare uno sciroppo, duttile, perfetto per chi non ama il sapore forte del liquore di mirto. Niente alcol, niente di innaturale, solo mirto e una ricetta segreta per realizzare uno sciroppo perfetto sia con cocktail sia sul formaggio, sul budino, sulla ricotta o sulle seadas. Nessun effetto collaterale, niente alcol, nessun colorante, solo estro e fantasia. Mirtina studia un packaging semplice basato su due colori: Verde e viola, gli stessi del mirto. La giusta intuizione arriva quando immaginano anche una bottiglia a misura di bambino. Una piccola deliziosa bottiglietta che appena giunta sul mercato diventa iconica.

Il futuro di Mirtina

Per Marilena e Paola, sta per avverarsi il sogno più atteso: la nascita di un laboratorio esclusivo. Il progetto prende forma, il lungo iter preparatorio sta per concludersi e a breve inizieranno i lavori veri e propri. Mirtina sta per avere la casa che merita, il luogo perfetto per continuare la sperimentazione, per creare prodotti naturali, per conquistare fette di mercato, per creare nuovi prodotti, nuove alleanze e nuove partenze. Fino a quel giorno, sempre più vicino, Marilena e Paola, utilizzeranno il laboratorio dell’azienda la Neula.

