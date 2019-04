Le condizioni di salute del pizzaiolo di La Maddalena.

Gianni Garippa sta bene. Il giovane pizzaiolo, titolare della pizzeria Speedy Pizza, ha avuto un brutto incidente giovedì mattina mentre si apprestava alla pulizia della macchina impastatrice, rimanendo incastrato con la mano tra il cestello e la struttura della macchina.

“L’incidente ha interessato solo lo strato della pelle che è stato oggetto di un intervento di chirurgia plastica, per tanto non ha subito fratture o trituramenti degli arti”, afferma la suocera del ragazzo, smentendo anche le voci circolate negli ultimi giorni circa le sue condizioni.

Insieme a questa dichiarazione, però, arriva anche quella del giovane pizzaiolo, che fa così luce sia sulla dinamica dei fatti che sul suo stato di salute: “Non è veritiero il fatto che ho le fratture. Non ho messo nessuna mano dentro il cestello dell’impastatrice come molti hanno pensato, anche perché c’è la griglia di protezione che fa fermare il movimento, ma è successo nella parte esterna del cestello, una parte stretta in basso mi ha tirato l’avambraccio strappandomi la pelle del gomito. Vorrei anche specificare che l’intervento non è durato quattro ore, ma al massimo un’oretta. Certo poteva andarmi molto peggio, i medici mi hanno detto che sono stato fortunato, perché se tirava ancora potevo pure perdere il movimento dell’arto, ma il meccanismo del cestello per una sicurezza, come ha sentito qualcosa che faceva troppa forza, si è fermato”.

