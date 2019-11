L’uomo è caduto dal balcone a La Maddalena.

Ancora tutto da chiarire la vicenda successa questo pomeriggio, verso le 15, un’abitazione di via Morosini a La Maddalena. Un uomo di 43 anni, di nazionalità romena, è volato dal balcone della casa dove vive con altre persone ed é caduto per 4 metri finendo nella corte interna del condominio.

Una caduta che poteva avere conseguenze ben più serie per l’uomo, vista l’altezza. Ma fortunatamente, soccorso dal personale del 118 e dai vigili del fuoco, è stato trasportato all’ospedale di Olbia e non è in pericolo di vita. Ha riportato alcune fratture agli arti.

