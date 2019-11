L’incidente all’altezza di Portisco.

Incidente stradale nella tarda mattinata sulla Olbia – San Pantaleo, in località Portisco. A causa della forte pioggia, una donna avrebbe perso il controllo dell’auto andando a sbattere contro un muro di contenimento.

Per precauzione è stata accompagnata al pronto soccorso di Olbia dov’è tenuta in osservazione. Le sue condizioni non sono gravi. Sul luogo hanno operato le forze dell’ordine e vigili del fuoco. La zona interessata dal sinistro non è nuova ad incidenti di questo tipo. Lo scorso anno due turisti francesi vennero travolti e uccisi a pochi chilometri di distanza dall’incidente odierno.

