Il velocista originario di Tempio correrà in Kenya.

Il velocista di Tempio Filippo Tortu scenderà in pista in Kenya. Precisamente a Nairobi, dove il 7 maggio, il giovane atleta si metterà alla prova nella gara dei 100 metri piani al Kip Keino Classic, Gold meeting che fa parte della World Atletic Continental Tour.

Chiusa la stagione indoor, che per sua scelta non ha frequentato, il “tempiese” si sta preparando per l’esordio in una ricca stagione di atletica che prevede i Mondiali a luglio negli Usa e gli Europei ad agosto. Pochi giorni dopo la scesa in campo a Nairobi, il 13 maggio, proseguirà con la seconda sfida, per la prima volta sui 200 metri piani a Doha nella prima tappa della Wanda Diamond League.

Il giovane atleta si dichiara carico per questa sua nuova avventura. Il suo obiettivo stagionale è però puntato sulla doppia distanza e il milanese, tempiese di adozione, dovrà subito confrontarsi con avversari di tutto rispetto. Tortu non vede l’ora di mettersi alla prova e ha in mente i suoi prossimi traguardi: la finale ai Mondiali e medaglia agli Europei sui 200 metri.