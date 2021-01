I lavori nei campi sportivi di La Maddalena.

Il campo da gioco del Secci di La Maddalena è da rifare e il campo in località Delfino da finire. Così l’amministrazione comunale ha deciso di investire nello sport locale riqualificando le strutture della città. Per il completamento dell’impianto in località Delfino è stato recentemente aggiudicato l’appalto per l’esecuzione dei lavori, che avranno luogo nel 2021 per l’importo complessivo di 68mila e 171 euro.

Per quanto riguarda il campo sportivo Secci, rispondendo alle richieste dei tecnici della Lega nazionale Dilettanti per la partecipazione al campionato, la giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica economica, che prevede l’integrazione del sottofondo della nuova pavimentazione con un sottotappeto drenante, oltre a una serie di lavorazioni riguardanti la raccolta e il deflusso delle acque meteoriche. L’importo dei lavori è di 580mila euro.

