Pubblicato il bando per il campo sportivo Delfino.

L’amministrazione comunale di La Maddalena ha pubblicato il bando di gara per l’esecuzione dei lavori di completamento del campo sportivo Delfino. L’appalto prevede la realizzazione della copertura degli spalti, dell’impianto di illuminazione e dell’impianto fotovoltaico. Verranno, inoltre, realizzati i camminamenti e una struttura frangivento per riparare gli spalti. La presentazione delle offerte dovrà avvenire entro il 30 gennaio, mentre l’apertura delle è prevista per il giorno successivo.

“Si vuole portare a termine una struttura sportiva importante, il cui travagliato iter è durato quasi trent’anni” – ha dichiarato Gianluca Cataldi, assessore ai Lavori pubblici – “Le strutture sportive, come quelle scolastiche, sono fondamentali per la crescita sociale di una comunità ed in questa ottica lavoreremo nei prossimi mesi perché venga risistemato anche il Pietro Secci, che necessita della sostituzione urgente del manto erboso”.

(Visited 80 times, 80 visits today)