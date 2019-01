Più tempo per i contributi per il diritto allo studio.

Il Comune di Monti ha prorogato i termini di presentazione delle domande di ammissione ai contributi per il diritto allo studio. C’è tempo, infatti, fino al prossimo 18 gennaio per fare richiesta per la borsa di studio regionale, per il buono libri e per la borsa di studio nazionale.

Il moduli per effettuare le richieste devono essere accompagnati dal modello Isee, dalla fotocopia del documento di identità del richiedente. Per il solo buono libri, inoltre, è necessario allegare gli scontrini e le fatture attestanti le spese sostenute.

