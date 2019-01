L’ex terrorista Battisti trasferito in un carcere della Sardegna

L’ex terrorista Battisti in carcere in Sardegna.

Non più nel carcere di Rebibbia, ma nella prigione Massama di Oristano. L’ex terrorista Cesare Battisti, che ha concluso oggi la sua latitanza ed inizierà a scontare la sua pena, sarà trasferito nelle prossime ore in Sardegna. La sopresa dalla voce del ministro Alfonso Bonafede.

“A differenza di quanto era stato previsto inizialmente, Battisti non sarà portato a Rebibbia ma a Oristano”, ha dichiarato il guardiasigilli ai microfoni. Che ha aggiunto: “Una valutazione fatta perché fossero garantite le condizioni di sicurezza, nel migliore dei modi”.

Da quanto si apprende Battisti resterà in isolamento diurno per i prossimi sei mesi. Battisti è stato condannato per quattro omicidi, due commessi materialmente, due in concorso. È stato arrestato, nei giorni scorsi, per le strade di La Cruz, in Bolivia, dopo l’ordine di arresto disposto dal Supremo Tribunale Federale brasiliano nei suo confronti il 14 dicembre.

(Visited 653 times, 653 visits today)