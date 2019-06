Il segugio soccorso dai vigili del fuoco di La Maddalena.

I vigili del fuoco di La Maddalena oggi impegnati nel salvataggio di un cane rimasto incastrato con la testa tra i massi. La squadra operativa 11A è arrivata, verso le 10, in località Capocchia del Polpo nell’isola di La Maddalena. Il segugio era rimasto incastrato dopo una rocambolesca scivolata a testa in giù in mezzo a dei grossi massi.

Gli operatori si sono addentrati nella fessura riuscendo a salvare l’animale che ha regalato alla squadra tante scodinzolate.

