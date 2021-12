L’incidente sulla statale 427 a Sant’Antonio di Gallura.

Incidente stradale, questo pomeriggio, intorno alle 14, sulla strada statale 427, nel territorio del comune di Sant’Antonio di Gallura, poco prima delle curve. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto ed un bus di linea si sono scontrati frontalmente.

Nell’impatto il conducente dell’auto, un 26enne della zona, è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Tempio. Illeso l’autista del bus, sul quale non c’erano, invece, passeggeri. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena.