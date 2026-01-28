La Maddalena, guasto alla Casa di Comunità: servizi sanitari in tilt

Guasto tecnico alla Casa di Comunità di La Maddalena.



Un improvviso guasto tecnico ha isolato telematicamente la Casa di Comunità di La Maddalena. Il disservizio ha determinato il blocco totale delle comunicazioni esterne e dei sistemi informatici della struttura sanitaria dell’Asl Gallura. Il guasto, scaturito da fattori esterni all’amministrazione aziendale, ha reso inutilizzabili sia le linee telefoniche che la connessione internet, paralizzando di fatto l’intero comparto burocratico e logistico dell’edificio.

Cosa è successo.

La situazione sta provocando pesanti disagi agli utenti a causa dell’impossibilità di accedere ai servizi di front office e alle procedure amministrative informatizzate. Anche i contatti diretti con gli ambulatori risultano interrotti, impedendo ai cittadini di prenotare visite, richiedere informazioni o comunicare con il personale medico attraverso i canali ordinari.

In corso verifiche.

La direzione dell’Asl Gallura ha prontamente allertato i tecnici e gli organismi competenti per individuare l’origine del guasto e avviare le operazioni di riparazione. Nonostante l’impegno nel sollecitare un intervento tempestivo, i tempi per il ritorno alla normalità restano legati alla complessità del ripristino delle infrastrutture di rete. La gestione delle urgenze e delle attività cliniche interne prosegue con le limitazioni imposte dall’assenza di connettività, in attesa che i flussi digitali vengano riattivati.

