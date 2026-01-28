Cani intrappolati dalla piena ad Aggius: salvati dai vigili del fuoco

I tre cani sono rimasti bloccati in un torrente in piena ad Aggius.

Tre cani sono stati salvati ad Aggius questa mattina dai vigili del fuoco. Intorno alle 8.30 una squadra del distaccamento di Tempio è intervenuta in località San Biagio, perché tre cani hanno rischiato di annegare in un fiume.

Il torrente, ingrossato a causa delle abbondanti piogge dei giorni scorsi, ha reso difficile l’attraversamento dell’altra sponda da parte degli animali. I cani sono stati visti in seria difficoltà tra le acque del fiume. Così è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e gli animali sono stati recuperati ed affidati al legittimo proprietario.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui