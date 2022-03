Cava Francese protagonista delle Giornate Fai.

L’Istituto di istruzione superiore Garibaldi aderisce alle Giornate Fai di primavera in programma per il 26 e 27 marzo prossimi. Nell’iniziativa saranno impegnate tre classi del liceo linguistico che, nell’ambito del progetto “Apprendisti ciceroni”, guideranno visitatori e curiosi alla scoperta di Cava Francese.

Il sito rappresenta uno delle testimonianze più suggestive di quella che fu l’industria mineraria sarda, e racconta, attraverso il granito e le sue storie, un momento di enorme importanza per lo sviluppo della comunità isolana. La collaborazione tra Fai e il Liceo di La Maddalena prosegue in tal modo per la terza annualità, dopo le precedenti esperienze che hanno visto la riapertura al pubblico di due luoghi simbolo dell’arcipelago: il forte di Guardia Vecchia (nel 2019) e il forte Sant’Andrea (nel 2021).

Fondamentale, per la realizzazione dell’iniziativa, si è dimostrato ancora una volta l’impegno della formatrice e storica professoressa Giovanna Sotgiu della locale sezione del FAI, oltre che dei tutor e della referente del PCTO del liceo, che hanno seguito i 38 studenti che si alterneranno come guide presso la cava di Cala Francese.

Le aperture sono fissate nelle giornate di sabato 26 marzo dalle 9 e 30 alle 12 e 30 e dalle 15 alle 17 e 30 e domenica 27 marzo dalle 9 e 30 alle 12 e 30. L’ingresso, che è possibile prenotare attraverso il sito del FAI, sarà disciplinato dalla vigente normativa in materia anti-Covid.