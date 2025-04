Lavoro, apre un nuovo centro per l’impiego a La Maddalena

L’inaugurazione del centro dell’impiego domani a La Maddalena.

Domani, venerdì 18 aprile, nell’isola di La Maddalena sarà inaugurato il nuovo Punto Cpi (Centro per l’impiego) dell’Aspal. Per la giornata inaugurale, nella sala consiliare, dalle 11.30, sono previsti gli interventi dell’assessora del Lavoro Desirè Manca, del direttore generale dell’Aspal Luca Mereu e del sindaco di La Maddalena Fabio Lai.

Seguirà il taglio del nastro nei locali del Punto Cpi in via VIttorio Emanuele, 7. Il punto CPI organizzato e gestito dal Cpi di Olbia e dalla sede staccata di Palau aprirà, in questa prima fase, il secondo e quarto martedì di ogni mese dalle 9 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17. L’obiettivo è quello di favorire una migliore conoscenza dei servizi e delle misure che il Centro per l’Impiego eroga rafforzando il potenziale occupazionale degli utenti.

