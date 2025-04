L’appello per il piccolo Lorenzo di Monti.

Il bimbo di Monti rimasto coinvolto nell’esplosione di una bombola a Monti si trova in gravi condizioni all’ospedale di Sassari. Lorenzo Cocco, questo il nome del 14enne rimasto ustionato, ha bisogno di tanto sangue ed è partita la gara di solidarietà per aiutare il piccolo, che attualmente necessita di lunghe cure, anche se le sue condizioni, fortunatamente, sono migliorate.

Numerosi gli appelli in rete ha urgente bisogno di una trasfusione. Anche il Comune di Monti si è attivato, esprimendo la sua vicinanza alla famiglia. ”Lorenzo è attualmente ricoverato presso l’Ospedale Santissima Annunziata di Sassari e ha urgente bisogno di sacche di sangue – si legge nell’appello dell’amministrazione -. Invitiamo tutti i cittadini a compiere un gesto di solidarietà donando il sangue in qualsiasi centro trasfusionale, precisando che la donazione è in favore di Lorenzo Cocco ricoverato presso il suddetto Ospedale”.

