Il concorso indetto dal Comune di La Maddalena.

Con determina numero 1921 del 21 dicembre 2018 a firma della segretaria Barbara Pini, il Comune di La Maddalena ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo “indeterminato” di due istruttori amministrativi categoria C1.

Fra i vincitori del concorso che verranno assunti a tempo indeterminato presso l’ente comunale pere esserci anche la moglie di un assessore. I consiglieri di opposizione Fabio Lai e Roberto Zanchetta, nell’augurare buon lavoro alle nuove assunte, muovono solo qualche critica dal punto di vista “dell’opportunità politica”.

“Un concetto da sempre decantato da alcuni assessori della giunta Montella, quando con zelante impegno spulciavano delibere o bandi insinuando operazioni preconfezionate o fantasticando brand, costruiti per chissà quali vantaggi – dicono i consiglieri d’opposizione -. Siamo certi che, ogni tentativo che verrà attivato per indorare la pillola e smorzare le voci che da giorni vivacizzano piazze e social, non sfiorerà minimamente il punto legato a quella opportunità politica che per quest’occasione è stata ignorata”.

