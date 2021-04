La situazione coronavirus a La Maddalena.

Ancora buone notizie sul fronte coronavirus a La Maddalena dove in questa settimana non si sono registrati nuovi casi. Al momento i positivi sono 3, le persone guarite sono 4 e resta solo un ricoverato.

“Siamo in controtendenza rispetto a molti paesi della Sardegna. Dal punto di vista sanitario sono felice che la curva dei contagi si sia azzerata questa settimana, la cosa che dispiace è che purtroppo siamo ancora classificati come zona rossa. La speranza è quella di uscire al più presto da questa situazione per poter affrontare serenamente l’imminente stagione turistica“.

