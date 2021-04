A San Teodoro proclamato il lutto cittadino.

Ha lottato con tutte le sue forze ma non ce l’ha fatta. Oggi si è spento all’età di 62 anni Gian Piero Meloni, di San Teodoro, che dal febbraio scorso combatteva contro il covid.

Era il presidente del museo del mare Icimar, che si occupa di promuovere la conoscenza delle problematiche del mare e raccogliere memorie del passato e reperti archeologici del territorio. Grande il dolore e la commozione, per una persona da sempre molto impegnata per lo sviluppo della cultura e in molti ambiti della comunità di San Teodoro.

Dopo un lungo periodo di ricovero presso l’ospedale di Nuoro, aggrappato alla vita. Gian Piero Meloni lascia la moglie Grazia e i suoi due figli, Alessandro e Antonio.

In segno di rispetto e vicinanza alla famiglia, la sindaca Rita Deretta ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, 24 aprile “per ricordarne il suo grande amore per il paese e la sua straordinaria ed appassionata partecipazione alla crescita dello stesso, unendosi al dolore dei familiari tutti e della comunità Teodorina”.

