La morte a La Maddalena di Davide Morlé.

Una persona educata, onesta e rispettosa. Questo era Davide Morlé, nel ricordo dei tanti amici di La Maddalena. La notizia della sua scomparsa, a soli 39 anni, a causa di un malore è stata per tutti una vera scossa.

Una morte improvvisa che ha lasciato sconvolta l’isola e non solo. Stimato e apprezzato per le sue capacità, era legatissimo a La Maddalena, dove aveva conosciuto anche la sua compagna, con la quale aveva avuto recentemente un bambino.

Impegnato nella Protezione civile locale, dove ricopriva il ruolo di vice presidente nell’associazione, era sempre pronto ad aiutare gli altri, gentile e con il sorriso sulle labbra. Davide si era fatto volere bene anche nella vicina Palau, dove insegnava come maestro ai bambini della scuola primaria Anna Compagnone. Bimbi che non sono mancati di far sentire il loro affetto, appresa questa dolorosa perdita.