Arrestati per spaccio di droga a Olbia.

Spacciavano droga a Olbia. Un 55enne olbiese e un 42enne rumeno sono stati arrestati dai carabinieri della sezione operativa del reparto territoriale di Olbia, nel corso di controlli finalizzati alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti.



I militari, durante un servizio di osservazione in un bar del quartiere Poltu Quadu hanno proceduto al controllo dei due complici, rinvenendo all’interno dell’automobile occultati nel bagagliaio e nel cruscotto 2 chili di infiorescenze di marijuana e un involucro con all’interno 70 grammi di cocaina, già pronta per lo smercio.

La successiva perquisizione presso l’abitazione del 55enne che condivideva con il cittadino di origine rumena, ha permesso di rivenire un ulteriore chilo di marijuana, in parte già suddivisa in dosi, 4 bilancini, materiale per il confezionamento e 7.000 euro in contanti, provento dell’illecito. Il tutto è stato debitamente sottoposto a sequestro. Il 55enne si trova attualmente ristretto al regime degli arresti domiciliari mentre per il rumeno è scattata la denuncia in concorso.