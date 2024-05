Le degustazioni a La Maddalena sulle orme di Garibaldi.

Non solo imperdibili degustazioni di eccellenze enogastronomiche davanti al magnifico mare di Sardegna ma autentiche scoperte di gusto dall’alto valore identitario e sostenibile per Giugno Slow 2024, in calendario a La Maddalena da venerdì 24 maggio a venerdì 7 giugno.

Il quinto anno della manifestazione, promossa da Slow Food Gallura con Slow Food Sardegna e dall’amministrazione comunale, propone appuntamenti a tavola, masterclass, incontri con i produttori ed escursioni tra natura e storia nel segno degli aneddoti di vita contadina d’avanguardia del suo abitante più celebre: Giuseppe Garibaldi.

Salumi e vino per il benvenuto.

Si inizia venerdì 24 maggio con una giornata di degustazione in terra sarda con la guida del maestro in norcineria Michelangelo Salis, del vignaiolo Fausto Rossini e dello chef Enrico Consolini, impegnati nel benvenuto – a pranzo e a cena –, grazie all’iniziativa del ristorante “Stazzo il Rifugio dei peccatori” che festeggia con visitatori e produttori i suoi 15 anni di attività (prenotazioni e informazioni sul menù al numero 366/3146855).

Il vino.

Si prosegue il giorno seguente con gli oltre cento vini di “Vite e Vite. Incontri con i vignaioli“, alla sua seconda edizione dopo il grande successo del 2023. I banchi di assaggio aprono infatti sabato 25 maggio (dalle 16 alle 22 negli Ex Magazzini Ilva, al civico 10 di via Filzi). Si continua sino a lunedì 27 tra gli assaggi, le masterclass e il convegno senza rinunciare alla musica e allo street food curato da Slow Food Gallura (tutti i dettagli sul sito www.viteevite.it/).

Il cibo.

Dalle 17 alle 21 di venerdì 31 maggio, nell’atrio del Municipio, apre “Casa Slow Food Sardegna”. Qui, sino al 2 giugno, i produttori isolani mettono in mostra e in vendita cibi curati sino all’eccellenza, oltre a organizzare degustazioni, laboratori e presentazioni delle aziende. Tra i prodotti da scoprire ci sono il pane, la pasta e le farine ma anche salumi, olio, miele, tartufi, mirto, birra agricola e frutta di stagione. Grande attesa anche per le erbe isolane in mix aromatici, le tisane e i sapori naturali. (ulteriori dettagli sul sito giugnoslow.it/la-maddalena/).

Il territorio a piedi.

Non solo il piacere del palato: nell’arcipelago sono in agenda le escursioni gratuite tra natura, storia e cultura guidate da Passu Malu. Oltre i trekking attraverso il paesaggio da sogno, nelle vie del centro storico sono previste passeggiate abbinate ad altre iniziative per riallacciare il moto al tema del cibo. La prima escursione è sabato 25 maggio, con partenza alle 14:30 da piazza Umberto I, per far rivivere il passato di un’isola che, come oggi, è stata crocevia di culture (posti limitati, necessaria la prenotazione al numero 388/9378451 entro le ore 18 di venerdì 24). I partecipanti avranno diritto all’ingresso scontato per gli assaggi di “Vite e vite”.

Slow Food.

Per il presidente di Slow Food Gallura Aps, Mauro Monaco, l’occasione è ghiotta in tutti i sensi: “Giugno Slow sceglie lo slogan ‘La rivoluzione comincia a tavola’ perché la nostra è una rivoluzione di gusto che riavvicina alla natura. Ecco l’importanza degli incontri con chi, dal campo alla tavola, crea con amore e qualità vini artigianali e alimenti identitari che sono autentiche espressioni di sostenibilità e biodiversità. E aggiunge: “Per tale ragione Giugno Slow è stato inserito nel calendario di ‘The Road to Terra Madre’, cioè delle iniziative mondiali in vista della prossima edizione, a settembre a Torino, del grande evento internazionale che l’associazione fondata da Carlo Petrini dedica al rapporto cibo-ambiente”.

L’amministrazione.

Validissimo il filo tracciato sui passi di Garibaldi, secondo gli esponenti del Comune di La Maddalena. Lo spiega l’assessora al Commercio Stefania Terrazzoni: “La filiera del cibo è un tassello fondamentale per vivere bene e riappropriarci della storia che ci appartiene, quella di un Garibaldi che fu agricoltore e innovatore nella sua isola giardino di Caprera. I nostri ristoratori sono perciò impegnati in percorsi di gusto con l’utilizzo di prodotti di qualità dei vignaioli e produttori di Giugno Slow per rendere ancora più valida l’offerta enogastronomica. È una cultura in linea con la nostra idea di turismo, in grado di valorizzare un territorio di pregio come questo e trasmettere al contempo un nuovo senso di responsabilità nei confronti dell’ambiente e del nutrimento”.

Tariffe convenienti.

Oltre a divertimento e convivialità, chi sceglie Giugno Slow ha il vantaggio del prezzo scontato al 40 per cento sul traghetto a/r per la Maddalena (basta chiederlo in biglietteria, che applicherà lo sconto sino esaurimento dei fondi comunali). Ogni appuntamento è fruibile sia a piedi, dal punto di sbarco, che con i bus pubblici.

Gli eventi sono patrocinati dalla Fasi (Federazione delle Associazioni Sarde in Italia), dalla Fondazione di Sardegna e dall’Università degli Studi di Sassari. Sono partner della manifestazione Slow Food Youth Network Sardegna, Fasi sezione giovani, le condotte Slow Food della Sardegna di Sassari-Alghero, Nuoro, Terre Oristanesi, Cagliari e l’associazione Passu Malu delle guide ambientali-escursionistiche di La Maddalena.

