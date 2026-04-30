Auto appena parcheggiata prende fuoco, paura a Olbia

Incendio in un’auto a Olbia.

Nel pomeriggio di oggi, 30 aprile, un incendio ha coinvolto un’auto a Olbia. Stando a cause in corso di accertamento, Il veicolo appena parcheggiato si trovava a bordo strada quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stato avvolto dalle fiamme.

La squadra operativa dei Vigili del Fuoco di Olbia é intervenuta tempestivamente, permettendo di domare il rogo in breve tempo, evitando che le fiamme si propagassero alla vegetazione adiacente . Al termine delle operazioni di spegnimento, l’area è stata messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Olbia per quanto di loro competenza .Non si segnalano feriti o persone coinvolte.

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