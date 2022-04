La proposta del deputato di Fratelli d’Italia.

Intitolare una nave della Marina Militare alla prima medaglia d’oro Domenico Millelire, il maddalenino che il 23 febbraio 1793 condusse una eroica operazione contro Napoleone e la flotta della Repubblica Francese sventando la missione volta a conquistare le isole intermedie dell’arcipelago di La Maddalena.

E’ la proposta avanzata dal deputato di Fratelli d’Italia, capogruppo in Commissione difesa, Salvatore Deidda, che ha presentato al Governo tramite un interrogazione e una risoluzione nella stessa commissione Difesa. “Per noi rappresenta motivo di orgoglio l’accoglimento di questa proposta da parte dell’onorevole Sasso – dichiara il sindaco Fabio Lai -. Le azioni eroiche di Domenico Millelire sono di importanza nazionale e la sua figura rappresenta un monito e fulgido esempio di amor patrio. Nel 1928 il regio sommergibile Millelire ricevette la bandiera di combattimento proprio a La Maddalena, la nostra cittadinanza è pronta a ripetere questo prestigioso gesto. Le aspettative di La Maddalena, città che ha dato i lustri natali alla regia Marina Sarda, sono alte. Confidiamo che la proposta venga accettata e che la prossima unità della Marina che verrà varata porti il nome della prima medaglia d’oro al valor militare della storia delle forze armate”.

“Lo scorso 23 febbraio si è tenuta, nel comune di La Maddalena, un’importante quanto significativa celebrazione delle gesta del nocchiere della Regia Marina Sarda, Domenico Millelire – dichiara Deidda -considerato la prima medaglia d’oro delle Forze Armate Italiane e accompagnato dal vicesindaco Federica Porcu, ho potuto apprezzare il risultato e le capacità organizzative dell’Amministrazione Maddalenina di voler valorizzare la storia e gli eroi della propria terra”.

“L’iniziativa, promossa dalla stessa amministrazione comunale maddalenina – prosegue Deidda – finalizzata all’inaugurazione della piazza per la vittoria del 23 febbraio 1793, ha avuto il merito di tramandare alle giovani generazioni, ai tanti intervenuti, la storia di una significativa battaglia e le capacità di chi ha contribuito alla formazione e crescita della nostra patria e delle stesse forze armate. Questa volontà di valorizzare da parte del sindaco Fabio Lai e di tutta la sua amministrazione di valorizzare la storia di La Maddalena dal punto di vista storico-culturale, rimarcando l’importanza che l’isola ha negli eventi della storia, va premiata e supportata. Avere un unità navale della Marina Militare, che rimarca il profondo legame tra la Forza Armata e l’Isola, può essere uno strumento. A questo uniamo l’invito a studiare e proporre altri eventi, documentari, serie Tv per trasmettere ai più giovani esempi positivi della propria Terra da tramandare di padre in figlio”.