Chiesti ulteriori dati a La Maddalena.

Il sindaco Fabio Lai, dopo aver annunciato la zona rossa a La Maddalena, frena e fa marcia indietro attendendo ulteriori dati. Una decisione che arriva nella tarda serata di ieri, qualche ora dopo l’annuncio del lockdown.

“Valutati tutti gli aspetti relativi all’emergenza in corso, si è ritenuto opportuno attendere altri dati” – fa sapere il sindaco Lai dopo il colloquio con l’assessore alla Sanità, i commissari straordinari ATS e diirigenti dell’Igiene Pubblica.

“La nota pec con la quale mi si chiedeva di istituire la zona rossa, non indica il numero dei casi positivi alla variante inglese – prosegue il primo cittadino – . L’eventuale istituzione della zona rossa si valuterà a seguito degli ulteriori dati richiesti agli uffici competenti. Quando si trattano questi temi è importante effettuare le dovute verifiche prima di fornire numeri ed è per questo che non lo ho ancora fatto. Appena me li forniranno ufficialmente ve li comunicherò. Nel frattempo manteniamo alto il livello di attenzione”.

