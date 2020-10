Il programma della candidata per La Maddalena.

“La politica è una missione, ci sono momenti in cui fai lo spettatore o scendi in campo per dare il tuo contributo”, queste le parole di Rosanna Giudice, che si ricandida a sindaco per La Maddalena.

Con la sua lista, La Maddalena Domani, la candidata alle prossime elezioni comunali per la città, è tornata in campo dopo 18 anni. “Mastino”, come si definisce ha come punto centrale del suo programma, quello di ripristinare la sanità cittadina con interventi diretti al governatore della Regione.

“Il Paolo Merlo aveva medici molto competenti – ha detto Giudice – e i cardiochirurgi in particolare. Non si possono costringere i cittadini e le cittadine che hanno bisogno di cure a fare un viaggio in elicottero, specie con il maltempo diventa impossibile partire. La sanità della Gallura deve tornare al centro dell’attenzione politica e per noi che siamo un’isola nell’Isola questa sottrazione rappresenta una grave privazione del diritto alla salute, sopratutto in un periodo come questo”.

Sono tanti i punti del programma della candidata, ne elenca circa 13. Attenzione particolare è quella delle fasce deboli, ma anche quelle più giovani. “La città ha bisogno di centri di aggregazione – aggiunge la Giudice – ci sono dei beni come l‘ex arsenale e l’ospedale militare che potrebbero diventare un’università e un centro per la cura della talassemia”.

Tanti i problemi irrisolti per Rosanna Giudice. “L’entrata del G8 ha lasciato un territorio sfasciato – dichiara la candidata – anche se è stato un tentativo per rilanciare l’economia”.

“Io non credo ai movimenti, ai partiti ma alla buona volontà di tutti. Mi sono unita ad una lista nuova fatta di persone semplici ma con un grande bagaglio politico. La politica è importante sopratutto in un momento come questo per essere vicini ai cittadini. La pandemia ci ha privati dei riferimenti per i più giovani, ovvero delle generazioni più anziane”, conclude.

