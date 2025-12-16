Presepe e addobbi, il Natale dei pazienti psichiatrici di Olbia

Le iniziative per Natale dei pazienti psichiatrici di Olbia

Per le feste di Natale i pazienti psichiatrici di Olbia hanno realizzato dei lavori assieme alla squadra di educatori. Gli ospiti della struttura psichiatrica Srp1 hanno portato a termine i lavori e li presentano alla cittadinanza.

Parla l’educatrice

“Quello che si vede è molto più di un semplice presepe – spiega Marina Maccioni, una delle educatrici della struttura -. È un simbolo del Natale per la nostra piccola realtà psichiatrica di Olbia, una struttura che spesso passa inosservata ma che da anni rappresenta una casa accogliente per chi la vive e per chi ci lavora. Quest’anno abbiamo scelto di realizzare qualcosa che potesse parlare anche all’esterno, alla città. Un gesto semplice, ma carico di significato: mostrare una parte del lavoro quotidiano fatto insieme ai nostri ragazzi e dalla nostra équipe.

Questo presepe è infatti solo uno dei tanti progetti che portiamo avanti durante tutto l’anno, percorsi creativi e relazionali che aiutano a costruire senso di appartenenza, espressione e crescita”.

“Le tavole dipinte sono frutto di collaborazione, impegno e fantasia: un lavoro che trasforma un’attività artistica in un messaggio di umanità e apertura verso la comunità – conclude Maccioni -. Siamo felici di poter condividere con Olbia questo piccolo angolo di luce, sperando che possa raccontare, anche solo in parte, il valore e la cura che ogni giorno mettiamo nel nostro lavoro”.

