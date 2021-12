Giornata di lauree all’Università: ecco chi sono i nuovi dottori di Olbia

Le lauree all’Università di Olbia.

I giorni 14 e 16 dicembre, presso l’Aula Magna “Robert F. Engle del Polo universitario di Olbia, si terranno le lauree (in presenza) della sessione invernale dell’Anno Accademico 2020/2021 del Corso di Laurea in Economia e management del turismo e del Corso di Laurea Magistrale in Economia aziendale curriculum Tourism Management del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli Studi di Sassari.

Martedì 14 dicembre, a partire dalle ore 9 e 30, discuteranno la tesi i laureandi del Corso di Laurea triennale in Economia e management del turismo Luca Bartolozzi, Riccardo Zinke, Stefania Salis, Luca Di Pirro, Andrea Salis, Erica Pischedda, Alessandro Mazoni, Antonio Dettori, Alessandro Coli, Barbara Assorgia.

Il 16 dicembre 2021, a partire dalle ore 9 e 30, discuteranno la tesi le laureande del Corso di Laurea Magistrale in Economia aziendale curriculum Tourism management Giulia Brescia d’Eugenio, Maria Turchi, Laura Sanna. Seguirà, a partire dalle ore 10 e 15, la discussione delle tesi del Corso di laurea triennale in Economia e management del turismo di Giuliana Vargiu, Alice Maria Ghisu, Alessia Padre, Diletta Manzoni, Federica Deiana.