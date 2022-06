Il museo inaugurato a La Maddalena.

Una lettera tra Horatio Nelson e Agostino Millelire torna dalla Gran Bretagna a La Maddalena dopo 219 anni. Il documento storico è stato mostrato in esclusiva assoluta durante l’inaugurazione dell’Expo di questa mattina, nel palazzo comunale.

Si tratta di un momento storico del quale tutti i presenti sono rimasti affascinati. La mostra permanente è un percorso che parte dai primi insediamenti corsi a La Maddalena, passando dalla battaglia contro Napoleone Bonaparte, alle prime fortificazioni del Barone geneys fino all’arrivo della Victory di Nelson nelle nostre acque si è percepito lo straordinario potenziale che può offrire una meta turistica culturale come la nostra.

“Abbiamo portato avanti il progetto messo in campo per La Maddalena capitale della cultura 2024 – afferma il sindaco Fabio Lai – perché per noi non è stata una semplice manifestazione, al contrario una idea ben precisa di dove vogliamo condurre il nostro paese. Al di là del taglio del nastro quello che conta veramente è stato centrare l’obiettivo di salvaguardare la storia della nostra città. Un regalo alle nuove generazioni, è quello che deve fare un sindaco”.