Festa a La Maddalena per i 55 anni dell’Avis comunale

La festa per i 55 anni di Avis La Maddalena.

A La Maddalena, la sezione comunale dell’Avis ha celebrato i 55 anni dalla sua fondazione, avvenuta nel 1970. L’evento, intitolato “55 anni insieme per il Dono, la Comunità e la Vita“, ha visto la partecipazione di donatori, autorità e rappresentanti dell’Avis provinciale e regionale, in un clima di festa e gratitudine per il contributo costante offerto all’isola.

La giornata si è aperta con la Messa nella chiesa di Santa Maria Maddalena, a cui è seguita l’accoglienza delle delegazioni e delle autorità sul sagrato. Il corteo, preceduto dai labari e dalla banda musicale San Domenico Savio, ha accompagnato i partecipanti verso il Salone Consiliare del Municipio, dove si sono svolti i momenti più istituzionali della celebrazione. Dopo un breve coffee break, è iniziata la cerimonia ufficiale, con gli interventi delle autorità e la consegna delle benemerenze ai donatori più meritevoli, riconoscendo l’impegno costante e la generosità di chi ha reso possibile il funzionamento dell’associazione.

Tra i presenti c’erano il presidente provinciale dell’Avis, Antonio Dettori, e il presidente regionale, Vincenzo Dore, che hanno sottolineato l’importanza della donazione di sangue come gesto concreto di solidarietà e attenzione verso la vita e la salute della collettività.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui