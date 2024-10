Budoni ricorda Nicolas Puletti, aveva solo 25 anni

Il ricordo di Nicolas Puletti a Budoni.

A un anno dalla prematura scomparsa di Nicolas Puletti, la sua famiglia si unisce per onorarne la memoria. La madre, il padre, i fratelli, le cognate, la nipotina, gli zii e tutti i familiari invitano chiunque desideri unirsi a loro in un momento di riflessione e preghiera. La commemorazione si terrà questa sera alle ore 17 presso la chiesa di San Lorenzo a Budoni, dove verrà celebrata una Santa Messa in suo ricordo.

Nicolas, venuto a mancare a soli 25 anni, ha lasciato un grande vuoto nella vita di chi lo conosceva. Diplomato presso il liceo scientifico Mossa, il giovane era apprezzato per il suo carattere vivace e la sua disponibilità senza limiti. La sua allegria contagiosa e la sua capacità di mettersi sempre al servizio degli altri lo hanno reso un punto di riferimento per amici e familiari.

