Dalla Regione nuovi fondi per abbattere i costi dei collegamenti con La Maddalena

Dalla Regione nuovi fondi per i collegamenti con La Maddalena.

Dalla Regione in arrivo 400mila euro per l’abbattimento dei costi di trasporto interno sostenuti dai passeggeri non residenti destinati ai Comuni di Carloforte e La Maddalena in più rispetto ai 500mila già previsti in finanziaria. Questo quanto previsto dall’emendamento approvato ieri in aula.

“Ridurre le tariffe sui collegamenti con le isole minori della Sardegna per sviluppare il turismo, questo è l’obiettivo dell’intervento promosso dal nostro Gruppo e approvato poi all’unanimità dall’Aula. – commenta Dario Giagoni, consigliere regionale e coordinatore regionale Lega Sardegna per Salvini Premier – Lo stanziamento di risorse per abbattimento del costo dei biglietti per non residenti si è dimostrato in questi anni uno strumento assai utile e molto atteso tanto dai visitatori quanto dalle stesse amministrazioni comunali, che ne hanno ben compreso la valenza dal punto di vista economico e sociale. In un momento tanto delicato per il turismo e l’economia dell’isola non possiamo che esser fieri di poter dare un contributo, pari a 900mila euro totali per il triennio, così importante per stimolare la ripartenza e le visite a due realtà della nostra terra veramente straordinarie.”

A fargli eco il consigliere leghista del Sulcis Iglesiente Michele Ennas “L’ulteriore stanziamento previsto in finanziaria è un’immediata risposta alle particolari esigenze di queste due meravigliose isole. Il nostro impegno e le nostre azioni sono mosse sempre dal desiderio di garantire a ogni territorio la possibilità di essere concorrenziali e dal desiderio di fornire a ognuno di loro gli strumenti necessari per trasformare la condizione di svantaggio geografico in un vantaggio. La straordinaria bellezza di cui sono dotate queste isole basta per renderle delle mete ambite, alla politica spetta il compito di renderle facilmente fruibili per tutti”.