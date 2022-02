Il sindaco Mulas incontra le famiglie ucraine di Golfo Aranci

Una dimostrazione di vicinanza alle famiglie ucraine di Golfo Aranci.

Il sindaco di Mario Mulas, in queste ore di grande paura per la guerra in Ucraina, ha voluto portare la vicinanza di tutta la comunità alle famiglie ucraine che vivono a Golfo Aranci.

“Da questa notte l’Europa vive con angoscia ore segnate dal ritorno di un conflitto armato sul proprio suolo – commenta il primo cittadino – . La guerra non è mai il mezzo per la risoluzione dei conflitti e non lo è soprattutto quando è strumento di sopraffazione. Nel nostro paese vive una comunità ucraina formata da diverse famiglie. Da sindaco ho avuto modo di incontrarli e di capire quanto siano integrati e ben voluti a Golfo Aranci”.

“Sappiamo che vivono ore di ansia e terrore per i loro congiunti che vivono in Ucraina. Per questo tutta la comunità di Golfo Aranci è vicina a loro e a tutto il popolo ucraino. Preghiamo affinché torni presto la pace e li stringiamo in un caldo abbraccio”, ha concluso il sindaco Mulas.