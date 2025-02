A La Maddalena il primo congresso cittadino di Fratelli d’Italia

Si è tenuto nei giorni scorsi a La Maddalena il primo congresso cittadino di Fratelli d’Italia. “Un appuntamento di grande rilievo per il partito sull’isola. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi sostenitori e iscritti, segnando un momento significativo per la politica locale. Durante l’incontro, Federica Porcu, attuale vicesindaco e assessora comunale, ha ufficializzato la sua candidatura come coordinatrice del circolo cittadino. La sua decisione rappresenta un segnale di continuità e impegno verso il territorio, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la presenza del partito a La Maddalena”.

Il video di Federica Porcu

“A introdurre il suo intervento, Porcu ha presentato un video che ha emozionato i presenti. Le immagini hanno ripercorso i sette anni di attività del circolo cittadino di Fratelli d’Italia, evidenziandone l’evoluzione: da un piccolo nucleo di iscritti fino a diventare una realtà consolidata e punto di riferimento per la comunità isolana. La candidatura di Porcu si inserisce in un percorso di crescita e radicamento del partito a livello locale, con l’obiettivo di proseguire nel lavoro svolto finora e affrontare le sfide future con determinazione e coesione”.

“Questo video non è solo un ricordo, ma una testimonianza di ciò che siamo riusciti a costruire insieme. È la dimostrazione che con dedizione, lavoro di squadra e passione si possono raggiungere risultati importanti,” ha dichiarato Federica Porcu. Nel suo intervento, Federica Porcu ha sottolineato l’importanza di una politica concreta, capace di ascoltare i cittadini e di trasformare le loro necessità in soluzioni reali: Federica Porcu ha ribadito la sua visione di una politica basata sull’ascolto e sulla concretezza”.

“La politica deve essere vicina ai cittadini, capace di interpretare le loro necessità e di trasformarle in soluzioni reali”, ha affermato Porcu nel suo intervento, evidenziando l’importanza di un’azione amministrativa efficace e radicata nel territorio. “Con la sua candidatura alla guida del circolo cittadino, il vicesindaco di La Maddalena punta a rafforzare ulteriormente il legame tra il partito e la comunità locale, portando avanti un impegno basato su pragmatismo e partecipazione attiva.

Il nuovo direttivo cittadino:

Franca Manunta

Antonella Ruzzettu

Carlo Randaccio

Michele Marchese

Antonio Falvo

Stefano Giorgi

“Federica Porcu ha espresso grande soddisfazione per il nuovo direttivo, definendolo “una squadra capace e motivata, pronta a lavorare per il bene di La Maddalena e per il futuro del nostro territorio.”

Giovani e radicamento territoriale al centro dell’impegno. Un punto fondamentale del discorso di Porcu è stato l’appello ai giovani: “Il futuro appartiene alle nuove generazioni. Il nostro compito è quello di coinvolgerle, di trasmettere loro i valori fondanti di Fratelli d’Italia e di dar loro l’opportunità di essere protagonisti del cambiamento”.

