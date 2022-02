L’esplosione a La Maddalena.

Fuga gas con esplosione e incendio all’interno di un appartamento, questa sera, intorno alle 20, in via Caio Duilio a La Maddalena. I vigili del fuoco hanno abbattuto le fiamme e messo in sicurezza lo scenario. Una persona è rimasta ferita e trasferita con l’elisoccorso del 118 al centro grandi ustioni di Sassari.