Calcio, l’Olbia risponde a Mourinho nella polemica post Inter-Roma

La risposta dei bianchi arriva via Twitter.

Dopo Inter-Roma, che ha visto la squadra di Mourinho tornare a casa con una sconfitta, l’allenatore della Roma, rivolgendosi ai suoi giocatori, ha accusato duramente i propri giocatori: “Siete senza palle, andate in Serie C”.

L’Olbia Calcio, che milita proprio in Serie C, ha risposto con ironia attraverso i propri canali social, pubblicando un video in cui canzi rimprovera i propri giocatori dopo una sconfitta: “Caro Mourinho, la Serie C è come la Serie A. Solo più poetica e romantica“, la didascalia del video pubblicato dalla squadra olbiese.