Furti a La Maddalena, la banda arrestata in fuga sul traghetto

Arrestata una banda di ladri dopo due furti La Maddalena.

La notte scorsa, 6 uomini residenti nella zona di Olbia sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di La Maddalena mentre tentavano di lasciare l’isola a bordo di un traghetto diretto a Palau, subito dopo aver messo a segno due furti aggravati in concorso all’interno di esercizi commerciali del centro cittadino. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo prima ha sottratto circa 500 euro di alcolici da un supermercato. Poi ha rubato, utilizzando borse schermate, prodotti per l’igiene personale del valore di circa 3.500 euro in un secondo negozio.

La chiamata al 112

La segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112 ha permesso un intervento immediato della pattuglia della stazione di La Maddalena. Con il supporto dei colleghi di Palau, è giunta al porto e ha fermato il traghetto in fase di partenza. Individuando a bordo i 6 sospettati. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno recuperato l’intera refurtiva, che è stata successivamente restituita ai titolari degli esercizi commerciali colpiti dai furti. Le operazioni sono state condotte sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, che ha disposto l’accompagnamento degli arrestati presso il Tribunale per l’udienza di convalida fissata per la mattinata odierna.