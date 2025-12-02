Si continua con l’efficientamento energetico alla Casa di riposo di Luogosanto

A Luogosanto si punta su comfort e sostenibilità: si completa l’efficientamento energetico della Casa di Riposo.

Si è dato il via alla terza e ultima fase dei lavori di riqualificazione e di efficientamento energetico della Casa di riposo comunale. Questo intervento finale è strategico e completa un percorso pluriennale che trasformerà la struttura in un esempio di sostenibilità e comfort per gli anziani residenti.

L’opera non si limita a un aggiornamento tecnico, ma rappresenta un impegno concreto dell’Amministrazione comunale nei confronti della popolazione più fragile e del rispetto ambientale.

Il cuore di questo terzo lotto è l’obiettivo di rendere la struttura non solo più efficiente, ma anche “più calda e accogliente” per gli ospiti. L’intervento prevede l’installazione di soluzioni avanzate per l’isolamento termico che garantiranno un migliore comfort climatico in tutte le stagioni.

Questi interventi riducono drasticamente la dispersione energetica, portando a un significativo risparmio in bolletta e una conseguente riduzione delle emissioni in atmosfera.

Oltre all’aspetto funzionale, l’intervento include un importante lavoro di finitura sulle facciate dell’edificio. Verrà dato un “bel tocco di finitura su tutte le facciate”, migliorando notevolmente l’estetica esterna della Casa di Riposo.

Questa riqualificazione estetica non solo valorizza la struttura nel contesto urbano di Luogosanto, ma contribuisce anche a creare un ambiente più sereno e dignitoso per gli ospiti e le loro famiglie.

Questo terzo lotto si inserisce in una strategia “Green” avviata da tempo. Negli anni precedenti, la Casa di Riposo è stata già oggetto di importanti ammodernamenti, tra cui:

L’eliminazione delle vecchie caldaie a gasolio, sostituite con sistemi più puliti.

L’installazione di macchinari per il condizionamento a basso consumo energetico.

La sostituzione dell’illuminazione con sistemi a LED ad alta efficienza.

Il completamento di questo progetto fa di Luogosanto un esempio virtuoso di come le Amministrazioni locali possano utilizzare i fondi (spesso in sinergia con risorse come quelle del PNRR) per modernizzare le infrastrutture sociali chiave e investire contemporaneamente sulla sostenibilità ambientale.