Olbia celebra l’arte e la solidarietà per sostenere Mus-e Sardegna

L’iniziativa per sostenere Mus-e Sardegna.

Olbia si prepara a una giornata all’insegna dell’arte e della solidarietà, con un’iniziativa promossa da Fondazione Mus-e Italia sabato 6 dicembre, pensata per rafforzare e diffondere in Sardegna il progetto Mus-e. L’obiettivo è offrire ai bambini delle scuole primarie, soprattutto nelle zone più fragili e marginali, percorsi di crescita personale e relazionale basati sulla creatività e sull’inclusione, contribuendo al contrasto della povertà educativa.

La giornata si articolerà in due momenti principali, entrambi aperti al pubblico e finalizzati alla raccolta fondi per sostenere le attività di Mus-e Sardegna e ampliare la presenza della Fondazione nei territori periferici con minori opportunità culturali. La mattina, dalle 10:30 alle 12:30, lo spazio polifunzionale Suentu ospiterà un laboratorio di ceramica natalizia condotto dall’artista Mus-e Mercedes Enne (Mema Ceramicart). I partecipanti potranno realizzare decorazioni da portare a casa per le feste, contribuendo con una quota di partecipazione interamente devoluta alle attività della Fondazione.

La serata, a partire dalle 19, vedrà invece The Green Life Store di Sonia Ripamonti ospitare un apericena benefica con ingresso libero, arricchita da interventi artistici e testimonianze di insegnanti e artisti attivi nelle scuole sarde. Sarà possibile acquistare box natalizie con prodotti locali, frutto della collaborazione tra Mema Ceramicart ed Erbe in Sardegna, il cui ricavato sosterrà le iniziative di Mus-e.

“Mus-e è approdata in Sardegna da circa due anni, ottenendo in breve tempo grande sostegno da parte delle scuole e degli artisti, che hanno accolto e creduto nel progetto con interesse genuino – commenta Alice Pinna Pintor, coordinatrice di Mus-e Sardegna -. Il nostro desiderio per il prossimo futuro è riuscire a portare i nostri laboratori artistici anche nei paesi più piccoli dell’isola, più lontani da musei, cinema e teatri: siamo convinti che se Mus-e riuscisse ad arrivare nelle scuole di questi territori ne deriverebbe un forte arricchimento culturale, non solo per i bambini ma per l’intera comunità”.

Attiva dall’anno scolastico 2022/2023 a Olbia e Quartu Sant’Elena, Mus-e Sardegna continua a crescere, promuovendo un modello educativo inclusivo che unisce arte e sviluppo sociale.