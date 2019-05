L’evento Garibaldi in piazza a La Maddalena.

Continuano le strategie di marketing messe in campo dall’amministrazione comunale per destagionalizzare il turismo isolano. Dopo la presentazione di “Food For Change”, il contest enogastronomico a tema Garibaldi, e la creazione e l’utilizzo del brand dell’eroe dei due mondi, basato sulla forza del concetto di brand awareness, che riguarda non solo la diffusione quantitativa del marchio, ma anche la capacità di trasferire dei valori attraverso di esso, l’amministrazione di Luca Montella presenta la seconda edizione dell’evento “Garibaldi in Piazza”, una manifestazione di tre giorni per celebrare la figura dell’Eroe e il suo legame con l’arcipelago maddalenino.

Dal 31 maggio al 2 giugno ci saranno manifestazioni di carattere culturale, artistico e musicale, ma anche sportive ed enogastronomiche. “L’intento dell’amministrazione è quello di destagionalizzare ed ampliare la presenza turistica nel nostro arcipelago. E lo vogliamo fare attraverso questa nuova forma di promozione turistica ed enogastronomica”, afferma il vicesindaco Massimiliano Guccini.

Durante le tre giornate, in piazza Umberto I verrà creato “il villaggio dei due mondi”, una rassegna enogastronomica sarda-isolana caratterizzata da esposizioni e degustazioni di prodotti tipici della Regione. Inoltre, nel salotto storico isolano si potranno ammirare gli spettacoli degli artisti di strada, che animeranno e renderanno più divertente tutta la manifestazione.

