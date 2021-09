I nuovi bagni del parco di La Maddalena.

I giardini pubblici di La Maddalena Domenico Millelire saranno rimessi a nuovo. È stato approvato il progetto di fattibilità che prevede il rifacimento dei servizi igienici del parco pubblico.

Per l’esecuzione dei lavori l’amministrazione comunale spenderà 45mila e 878 euro. L’intervento prevede il rifacimento dell’impermeabilizzazione del tetto, che si trova in cattivo stato di conservazione. Ciò permette l’infiltrazione delle acque piovane.



Saranno sostituiti anche i sanitari e ristrutturate la pavimentazione e le pareti. I lavori prevedono anche il rifacimento degli impianti elettrici, idrici e di scarico. In fase di ricostruzione si realizzeranno tutti gli impianti nuovi, sezionati per ambiente, in modo tale da rendere ogni servizio indipendente.



Le nuove piastrelle saranno anche posate sulle pareti. Particolari novità interesseranno il bagno destinato ai disabili, il quale sarà dotato di accessori studiati. I servizi, vista la particolare collocazione, saranno dotati di porta anti-sfondamento.