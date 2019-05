La giornata ecologica a La Maddalena.

La Maddalena si fa green nella “Giornata Ecologica” dedicata alla pulizia dell’isola e organizzata dagli studenti dell’I.I.S.G. Garibaldi a tutela dell’ambiente e dell’arcipelago.

Un’iniziativa lodevole, nata dalla presa di coscienza del fatto che il futuro è il loro e che quindi devono essere i primi a mettersi in gioco per tutelare il territorio nel quale vivono e prendere in mano i problemi che riversano sul paese. Un forte senso di responsabilità civica spinge questi giovani ragazzi ad organizzare un evento che mette insieme tutta la comunità per salvaguardane l’ambiente. Un evento che senza ombra di dubbio unisce ancor di più la comunità isolana e i suoi abitanti, rafforzandone i valori condivisi.

L’appuntamento è previsto per sabato 25 maggio alle ore 9:30 nello spiazzo che conduce verso la spiaggia della “Madonnetta”. Il kit per la raccolta dei rifiuti, composto da buste e guanti, verrà fornito dall’Ente Parco di La Maddalena, che si è aperto a questa iniziativa fin da subito supportando i ragazzi nell’organizzazione dell’evento. Per quanto riguarda, invece, lo smaltimento dei rifiuti, esso avverrà grazie all’aiuto del Comune. Insieme ai due Enti, hanno collaborato per la realizzazione dell’evento sia “Plastic Mission” e “C’est La Vie Agency”.

