La proposta del gruppo giovani di La Maddalena.

I giovani continuano a riunirsi a La Maddalena, ma questa volta cambiamo tema e passano dalla rivoluzione online alla green city. Con video e presentazioni in power point per ammirare il modello Danimarca, la nazione che più di altri ha puntato sul turismo verde e l’energia pulita.

“Per noi che siamo un Parco nazionale – afferma Stefano Cossu, del direttivo provincia dei Riformatori – il modello Danimarca rappresenta un esempio chiave di sviluppo da imitare. Dal punto di vista territoriale non abbiamo nulla da invidiare, quello che serve è una vera e propria rivoluzione culturale”.

“Progetti come il Forest Camp Adventure danese ad esempio è una delle tante attrattive che, con le dovute valutazioni del caso, potrebbe rappresentare un’attrazione per gli amanti dei Green Tour. Ma senza dubbio – conclude Cossu – è l’isola Danese di Samsø un vero esempio virtuoso essendo la prima isola a energia rinnovabile al 100%. Se vogliamo diventare una vera icona del cambiamento è opportuno attivare progetti a lungo termine in tal senso”.

