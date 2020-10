Il candidato sindaco di La Maddalena Giovanni Manconi.

Di professione ingegnere, ha proposto la creazione di un tunnel per il collegamento di La Maddalena al resto dell’isola. Giovanni Manconi si candida a sindaco con la lista “Non solo Tunnel”.

“È una lista che definisco civica – ha detto Manconi –, formata anche da neofiti della politica che credono che il futuro della città debba essere rivolto a viverla tutto l’anno. Nel mio programma ci sono una serie di interventi che vanno dalla creazione di servizi per il miglioramento del waterfront, eco bonus, wi-fi libero e riqualificazione urbanistica ed energetica”.

Manconi sottolinea come La Maddalena sia stata depredata, in questi anni, dei suoi servizi fondamentali come la sanità, il tribunale e penalizzata anche dai trasporti. “Il fatto che siamo un’isola va ad aggravare la situazione – ha detto -. Stiamo attraversando negli ultimi anni una vera e propria ecatombe, non possiamo fare la fine di Robinson Crusoe”.

A questi problemi, cita qualche errore dell’amministrazione comunale uscente. “L’illuminazione notturna del centro è inadeguata e non è piaciuta nemmeno ai cittadini, per non parlare del problema della gestione della spazzatura”, ha detto il candidato.

Il futuro della sua città passa dal miglioramento dei trasporti perché da qui si basa il potenziamento dell’economia e il progresso, ma anche un’isola più attrattiva e occupazionale per gli abitanti, più bella per il turismo e un vantaggio per l’abbattimento dei costi e del tempo per gli spostamenti.

“Negli ultimi anni le altre città della Gallura – aggiunge – hanno migliorato i propri servizi, pensiamo a Santa Teresa e Cannigione. Invece, noi stiamo cadendo nel baratro. In molte zone non prende nemmeno internet e vogliamo portare il turismo in una città a cui mancano questi servizi?”.

